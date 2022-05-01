RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 07 кві, 2022 18:08

Re: Акордбанк

  Amethyst написав:р2р-толкалка Роялем -- нашару

с Найкр. до 100К/мес. (в тарифах ИБ)
keep
 
Повідомлень: 205
З нами з: 20.11.13
Подякував: 206 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 05:31

Підкажіть будь ласка, як відмінити списання 10 грн ( за сплату нарахованої комісії за GSM банкінг).
super_mohito
Аватар користувача
 
Повідомлень: 336
З нами з: 05.10.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 кві, 2022 13:21

  super_mohito написав:Підкажіть будь ласка, як відмінити списання 10 грн ( за сплату нарахованої комісії за GSM банкінг).

Дзвоните на гарячу лінію, просите відключити СМС сповіщення, називаєте номер картки за якою це треба зробити, зберігаєте 120 грн на рік.
klug
 
Повідомлень: 6880
З нами з: 18.08.14
Подякував: 296 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 кві, 2022 07:05

Интересно, а как-то в интернет-банке (веб или мобильном) можно проверить, отключено СМС-уведомление или нет?
Искатель
 
Повідомлень: 5404
З нами з: 22.02.16
Подякував: 826 раз.
Подякували: 4625 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:40

Re: Акордбанк

Пробивают днище. Несчастные 8.5к грн не могут закончившегося депозита выдать. Сначала заставили писать заявление на имя начотделения, где указать причину, почему я забираю депозит (триста лет не писал столько от руки). Формулировка «з особистих причин» их устроила, хоть на этом спасибо. А теперь я уже второй час тусуюсь в отделении, жду пока какая-то «служба» даст добро мне выдать эти несчастные 8.5 тысяч… И по словам девочки «быстро не будет». Пусть уже помирает скорее.
Mathias
 
Повідомлень: 128
З нами з: 25.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 12:49

  Mathias написав:Пробивают днище. Несчастные 8.5к грн не могут закончившегося депозита выдать. Сначала заставили писать заявление на имя начотделения, где указать причину, почему я забираю депозит (триста лет не писал столько от руки). Формулировка «з особистих причин» их устроила, хоть на этом спасибо. А теперь я уже второй час тусуюсь в отделении, жду пока какая-то «служба» даст добро мне выдать эти несчастные 8.5 тысяч… И по словам девочки «быстро не будет». Пусть уже помирает скорее.

А чо не отправите по р2р из апликухи? Нашару
Нема карт? Так замастырьте виртуалку в апликухе, 5 мин
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 399 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 кві, 2022 13:08

Re: Акордбанк

Вообще не открывал там карт, не хотел заморачиваться.

История кончилась феерично. Девочка на втором часу заподозрила неладное и стала звонить в «службу». Там сказали ответа сегодня не ждать, я уже начал гуглить горячую линию НБУ, но тут в разговоре проскочило слово «досрочно». Я высунулся из-за монитора и спросил, а за каким хреном досрочное, если депозит кончился вчера и не пролонгируется? Девочка повисла. Дама из-за соседнего стола прибежала на помощь, и выяснилось, что мое желание «забрать депозит» почему-то протрактовали как «забрать ДОСРОЧНО», при этом в программе депозит уже светился на техсчете готовым к выдаче. В общем, час с небольшим времени в известный женский орган. Пожалуй, больше сюда не пойду.
Mathias
 
Повідомлень: 128
З нами з: 25.05.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 06:35

Прохання допомогти з категоріями кешбеку на травень.Бажано скріншот до моменту вибору.
Дякую!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 233
З нами з: 12.05.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:08

Re: Акордбанк

Не знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить, але:
Одяг та взуття 2%
Аптеки 2%
Автосервіс 3%
Дуті фрі 7%
Товари для дому та саду 20%.
Стандартний 0,5%
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5017
З нами з: 19.04.12
Подякував: 81 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 07:32

Тобто такі ж самі, як і на квітень?
Щиро вдячний!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 233
З нами з: 12.05.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: S i m, ShtormK, WallNutPen, Искатель і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (130)
01.05.2022 08:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.