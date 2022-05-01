RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 08:50

  Ой+ написав:Не знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить, але:
Одяг та взуття 2%
Аптеки 2%
Автосервіс 3%
Дуті фрі 7%
Товари для дому та саду 20%.
Стандартний 0,5%

А что уходит у 'Товари для дому...-?
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1621
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:12

  idealstorm написав:
  Ой+ написав:Не знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить, але:
Одяг та взуття 2%
Аптеки 2%
Автосервіс 3%
Дуті фрі 7%
Товари для дому та саду 20%.
Стандартний 0,5%

А что уходит у 'Товари для дому...-?

Самый главный вопрос, который выяснили - эпицентр не входит.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11121314
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hella, lloydbanksua, lov2108, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1021)
01.05.2022 10:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.