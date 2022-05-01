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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 08:50
Ой+ написав:
Не знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить, але:
Одяг та взуття 2%
Аптеки 2%
Автосервіс 3%
Дуті фрі 7%
Товари для дому та саду 20%.
Стандартний 0,5%
А что уходит у 'Товари для дому...-?
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idealstorm
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Додано: Нед 01 тра, 2022 09:12
idealstorm написав: Ой+ написав:
Не знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить, але:
Одяг та взуття 2%
Аптеки 2%
Автосервіс 3%
Дуті фрі 7%
Товари для дому та саду 20%.
Стандартний 0,5%
А что уходит у 'Товари для дому...-?
Самый главный вопрос, который выяснили - эпицентр не входит.
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lloydbanksua
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