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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

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Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 08:50

  Ой+ написав:Не знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить, але:
Одяг та взуття 2%
Аптеки 2%
Автосервіс 3%
Дуті фрі 7%
Товари для дому та саду 20%.
Стандартний 0,5%

А что уходит у 'Товари для дому...-?
idealstorm
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Повідомлень: 1624
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:12

  idealstorm написав:
  Ой+ написав:Не знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить, але:
Одяг та взуття 2%
Аптеки 2%
Автосервіс 3%
Дуті фрі 7%
Товари для дому та саду 20%.
Стандартний 0,5%

А что уходит у 'Товари для дому...-?

Самый главный вопрос, который выяснили - эпицентр не входит.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1007
З нами з: 22.04.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 96 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:20

  lloydbanksua написав:
  idealstorm написав:
  Ой+ написав:Не знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить, але:
Одяг та взуття 2%
Аптеки 2%
Автосервіс 3%
Дуті фрі 7%
Товари для дому та саду 20%.
Стандартний 0,5%

А что уходит у 'Товари для дому...-?

Самый главный вопрос, который выяснили - эпицентр не входит.

Печалька.
А что из известного входит вам известно?
idealstorm
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Повідомлень: 1624
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 160 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:28

  ShtormK написав:Тобто такі ж самі, як і на квітень?
Щиро вдячний!

Pайшов ще в декстопну версію ІБ аккордбанку, а там висять зовсім інші категорії на вибір:
АЗС 2%
Авіаквитки 2%
Кафе 3%
Кіно 10%
Тварини 20%
Здивований :shock:
  idealstorm написав:А что из известного входит вам известно?

780 Ландшафтные и садоводческие магазины Товари для дому та саду
5193 Оборудование для выращивания растений, инвентарь для питомников и цветы Товари для дому та саду
5261 Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) в розницу Товари для дому та саду
5712 Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) Товари для дому та саду
5719 Различные специализирован-ные магазины бытовых принадлежностей Товари для дому та саду https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... egoriy.pdf
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 09:50

Re: Акордбанк

  Ой+ написав:е знаю як завантажити картинку. Хостинг щось не фуричить

вже довший час поломаний той функціонал, інші колеги на форумі порадити ось це - https://imgbb.co
завантажуєте малюнок і на останній сторінці в випадайці беріть
bbcode full linked

копіюєте сюди і все видно і працює
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 10:36

Тут кешбек тільки за кредитні?
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