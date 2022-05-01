ShtormK написав:Тобто такі ж самі, як і на квітень? Щиро вдячний!
Pайшов ще в декстопну версію ІБ аккордбанку, а там висять зовсім інші категорії на вибір: АЗС 2% Авіаквитки 2% Кафе 3% Кіно 10% Тварини 20% Здивований
idealstorm написав:А что из известного входит вам известно?
780 Ландшафтные и садоводческие магазины Товари для дому та саду 5193 Оборудование для выращивания растений, инвентарь для питомников и цветы Товари для дому та саду 5261 Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) в розницу Товари для дому та саду 5712 Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) Товари для дому та саду 5719 Различные специализирован-ные магазины бытовых принадлежностей Товари для дому та саду https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... egoriy.pdf