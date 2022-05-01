ShtormK написав:Тобто такі ж самі, як і на квітень? Щиро вдячний!
Pайшов ще в декстопну версію ІБ аккордбанку, а там висять зовсім інші категорії на вибір: АЗС 2% Авіаквитки 2% Кафе 3% Кіно 10% Тварини 20% Здивований
idealstorm написав:А что из известного входит вам известно?
780 Ландшафтные и садоводческие магазины Товари для дому та саду 5193 Оборудование для выращивания растений, инвентарь для питомников и цветы Товари для дому та саду 5261 Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) в розницу Товари для дому та саду 5712 Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) Товари для дому та саду 5719 Различные специализирован-ные магазины бытовых принадлежностей Товари для дому та саду https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... egoriy.pdf
greenozon написав:вже довший час поломаний той функціонал, інші колеги на форумі порадити ось це - https://imgbb.co завантажуєте малюнок і на останній сторінці в випадайці беріть bbcode full linked копіюєте сюди і все видно і працює
Щось і з цим не получається:
З’єднання не конфіденційне Зловмисники можуть намагатися викрасти вашу інформацію із сайту imgbb.co (наприклад, паролі, повідомлення чи дані кредитних карток).
V2 написав:Тут кешбек тільки за кредитні?
Ні, мені не вспіли дати КЛ, як з війною зрізали. Ганяю свої і йде кешбек.
ShtormK написав:Тобто такі ж самі, як і на квітень? Щиро вдячний!
Pайшов ще в декстопну версію ІБ аккордбанку, а там висять зовсім інші категорії на вибір: АЗС 2% Авіаквитки 2% Кафе 3% Кіно 10% Тварини 20% Здивований
Залишилося зрозуміти, що нам ставити у добірку. Бо вже поставили так, як підказали перший раз. На жаль, у жодного з редакції карт Аккордбанку немає, вимушені користуватися інформацією від форумчан. Раніше були публікації від банку на ФБ, та вже другий місяць їх немає (((
ShtormK написав:Залишилося зрозуміти, що нам ставити у добірку. Бо вже поставили так, як підказали перший раз.
Напевно аккорд проспав початок місяця, бо зараз вже і на мобільному поміняли на другий варіант. А ще годину назад було по різному. АЗС 2% Авіаквитки 2% Кафе 3% Кіно 10% Тварини 20% А можливість вибирати і в online зустрічаю тільки в аккорді.