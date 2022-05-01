Ой+
Дякую!
Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 13:45
Ой+
Дякую!
Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?
Додано: Нед 01 тра, 2022 13:56
Ой+
перепрошую,
Додано: Нед 01 тра, 2022 15:52
Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?
Додано: Нед 01 тра, 2022 16:41
viewtopic.php?p=5428415#p5428415
Вот первоисточник.
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