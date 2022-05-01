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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 12131415

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:45

Ой+
Дякую!
Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?
V2
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:56

Ой+

перепрошую, https://imgbb.com (той що давав раніше - там сертифікат просрочений, хоча функціонал то й же)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:52

Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:41

  super_mohito написав:Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?

viewtopic.php?p=5428415#p5428415

Вот первоисточник.
ShtormK
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:41

  super_mohito написав:Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?

Так:
Зображення
  V2 написав:Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?

Можливо, в моєму відділенні не видають зараз.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 01 тра, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:41

  V2 написав:Ой+
Дякую!
Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?


Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.

Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.
STIGA
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:45

Re: Акордбанк

  greenozon написав:https://imgbb.com
Працює!
  STIGA написав:Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.
Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.

Отримую на свої.
Ой+
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