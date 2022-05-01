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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 13:45
Ой+
Дякую!
Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?
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V2
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Додано: Нед 01 тра, 2022 13:56
Ой+
перепрошую, https://imgbb.com
(той що давав раніше - там сертифікат просрочений, хоча функціонал то й же)
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greenozon
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Додано: Нед 01 тра, 2022 15:52
Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?
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super_mohito
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Додано: Нед 01 тра, 2022 16:41
viewtopic.php?p=5428415#p5428415
super_mohito написав:
Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?
Вот первоисточник.
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ShtormK
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Додано: Нед 01 тра, 2022 17:41
super_mohito написав:
Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?
Так:
V2 написав:
Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?
Можливо, в моєму відділенні не видають зараз.
Востаннє редагувалось Ой+
в Нед 01 тра, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
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Ой+
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Додано: Нед 01 тра, 2022 17:41
V2 написав:Ой+
Дякую!
Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?
Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.
Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.
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STIGA
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Додано: Нед 01 тра, 2022 17:45
Працює!
STIGA написав:
Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.
Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.
Отримую на свої.
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Ой+
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Додано: Нед 01 тра, 2022 18:35
Якийсь рандом виходить - в когось працює, а в когось - ні!
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V2
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Додано: Нед 01 тра, 2022 18:57
V2 написав:
Якийсь рандом виходить...
Ну да, така банка...
Ой я щось не розгледів яка там перша буХва г чи р
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Amethyst
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Додано: Нед 01 тра, 2022 18:59
Ой+ написав:
Отримую на свої.
ну а карту класса MC World в отделении выдадут? ведь по виртуальным картам кб отсутствует
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wtf
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