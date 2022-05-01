RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:45

Ой+
Дякую!
Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?
V2
4
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 13:56

Ой+

перепрошую, https://imgbb.com (той що давав раніше - там сертифікат просрочений, хоча функціонал то й же)
greenozon
 
Повідомлень: 13343
З нами з: 01.06.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 15:52

Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?
super_mohito
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 05.10.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 16:41

  super_mohito написав:Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?

viewtopic.php?p=5428415#p5428415

Вот первоисточник.
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 235
З нами з: 12.05.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:41

  super_mohito написав:Странный сайт финансы написал, что в этом мес категория животные есть 20%. Кто то может потвердить?

Так:
Зображення
  V2 написав:Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?

Можливо, в моєму відділенні не видають зараз.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 01 тра, 2022 17:42, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5029
З нами з: 19.04.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:41

  V2 написав:Ой+
Дякую!
Якщо правильно зрозумів - то зараз пластику навіть на дебетку немає?


Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.

Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 22.01.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 17:45

Re: Акордбанк

  greenozon написав:https://imgbb.com
Працює!
  STIGA написав:Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.
Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.

Отримую на свої.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5029
З нами з: 19.04.12
Подякував: 82 раз.
Подякували: 806 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:35

Re: Акордбанк

Якийсь рандом виходить - в когось працює, а в когось - ні!
V2
4
 
Повідомлень: 7470
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:57

Re: Акордбанк

  V2 написав:Якийсь рандом виходить...

Ну да, така банка...
Ой я щось не розгледів яка там перша буХва г чи р
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 05.05.21
Подякував: 133 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 18:59

Re: Акордбанк

  Ой+ написав:Отримую на свої.

ну а карту класса MC World в отделении выдадут? ведь по виртуальным картам кб отсутствует
wtf
Аватар користувача
 
Повідомлень: 361
З нами з: 29.11.20
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 13141516>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mirax, S i m і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.