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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:01

Amethyst
Маестро, Ви - неперевершені!!! :mrgreen:
V2
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Повідомлень: 7470
З нами з: 03.07.09
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:12

А разве может такое быть, что разные категории у всех у мае?
У меня точно такие же как в апреле.
Животных нет
super_mohito
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Повідомлень: 338
З нами з: 05.10.14
Подякував: 36 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 тра, 2022 19:26

  super_mohito написав:А разве может такое быть, что разные категории у всех у мае?
У меня точно такие же как в апреле.
Животных нет

Зранку глянув - як у квітні. Потім побачив що в декстопній версії інші, а в мобільній - квітневі. Ще пізніше і там і там як привів у списку та картинці. У вас залишились старі?
  wtf написав:ну а карту класса MC World в отделении выдадут? ведь по виртуальным картам кб отсутствует

Не в курсі, можете у конкретному відділенні поточнити.
Дивно щось тут мало з найкращою, я її оформив тільки в лютому, але тут ніби підсвічувались щасливі власники.
Ой+
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Повідомлень: 5029
З нами з: 19.04.12
Подякував: 82 раз.
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