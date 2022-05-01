Amethyst
Маестро, Ви - неперевершені!!!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:12
А разве может такое быть, что разные категории у всех у мае?
У меня точно такие же как в апреле.
Животных нет
Додано: Нед 01 тра, 2022 19:26
Зранку глянув - як у квітні. Потім побачив що в декстопній версії інші, а в мобільній - квітневі. Ще пізніше і там і там як привів у списку та картинці. У вас залишились старі?
Не в курсі, можете у конкретному відділенні поточнити.
Дивно щось тут мало з найкращою, я її оформив тільки в лютому, але тут ніби підсвічувались щасливі власники.
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