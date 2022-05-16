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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 тра, 2022 10:10
keep написав:
тут $$ держать можно? и сколько - 10К с новым фондом 600/60
?
Ні, тугріки треба тримати у УкрЕксІмі, ощАді, Приваті, УкрГазі, і може у іноземцях типу Кредо і Агріколі
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Amethyst
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Додано: Пон 02 тра, 2022 10:38
Amethyst
ну в Кредо вроди 0.2% за внесение на счет
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keep
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Додано: Пон 02 тра, 2022 10:43
super_mohito, понимаю вас, я 2 мес. назад снял на ЗУ без вопросов, думаю заносить ли назад (есть столб), таскать с собой - не очень.
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keep
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Додано: Пон 02 тра, 2022 18:21
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greenozon
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Додано: Вів 03 тра, 2022 11:57
Ой+ написав:
Працює!
STIGA написав:
Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.
Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.
Отримую на свої.
А тут кешбэк сразу начисляется или через несколько дней после проведения операции?
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lara_08
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Додано: Вів 03 тра, 2022 15:23
lara_08 написав: Ой+ написав:
Працює!
STIGA написав:
Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.
Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.
Отримую на свої.
А тут кешбэк сразу начисляется или через несколько дней после проведения операции?
По словам КЦ после проведения по счёту
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lara_08
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Додано: Нед 15 тра, 2022 17:42
Есть вообще смысл открывать найкращу? Подводные камни?
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David_pl
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Додано: Пон 16 тра, 2022 10:39
David_pl написав:
Есть вообще смысл открывать найкращу? Подводные камни?
З якою метою хочете відкрити?
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klug
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