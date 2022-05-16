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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 10:10

  keep написав:тут $$ держать можно? и сколько - 10К с новым фондом 600/60 :) ?

Ні, тугріки треба тримати у УкрЕксІмі, ощАді, Приваті, УкрГазі, і може у іноземцях типу Кредо і Агріколі 8)
Amethyst
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Повідомлень: 2330
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Подякував: 135 раз.
Подякували: 419 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 10:38

Amethyst
ну в Кредо вроди 0.2% за внесение на счет
keep
 
Повідомлень: 208
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Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 10:43

super_mohito, понимаю вас, я 2 мес. назад снял на ЗУ без вопросов, думаю заносить ли назад (есть столб), таскать с собой - не очень.
keep
 
Повідомлень: 208
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Подякував: 207 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 тра, 2022 18:21

банк в тренді
новий продукт
Зображення

https://accordbank.com.ua/ua/retail/dep ... idi-nakui/
greenozon
 
Повідомлень: 13462
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 11:57

  Ой+ написав:
  greenozon написав:https://imgbb.com
Працює!
  STIGA написав:Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.
Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.

Отримую на свої.

А тут кешбэк сразу начисляется или через несколько дней после проведения операции?
lara_08
 
Повідомлень: 180
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 15:23

  lara_08 написав:
  Ой+ написав:
  greenozon написав:https://imgbb.com
Працює!
  STIGA написав:Оформлял в марте как кредитку , но без лимита. Соответсвенно никакого КБ на карте нет.
Нет смысла идти оформлять, так как лимиты они не дают = КБ не доступно.

Отримую на свої.

А тут кешбэк сразу начисляется или через несколько дней после проведения операции?

По словам КЦ после проведения по счёту
lara_08
 
Повідомлень: 180
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 тра, 2022 17:42

Найкраща картка

Есть вообще смысл открывать найкращу? Подводные камни?
David_pl
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Повідомлень: 8
З нами з: 01.12.14
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Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 10:39

  David_pl написав:Есть вообще смысл открывать найкращу? Подводные камни?

З якою метою хочете відкрити?
klug
 
Повідомлень: 6917
З нами з: 18.08.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 939 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:05

klug немного грн держать для диверсификации, для расчетов тоже можно, плюс если расщедрятся на кред лимит
David_pl
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Повідомлень: 8
З нами з: 01.12.14
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:32

  David_pl написав:klug немного грн держать для диверсификации, для расчетов тоже можно, плюс если расщедрятся на кред лимит

Ліміти зараз не дають. З підводних каменів є СМС-інформування 10 грн/міс - можна відключити.
klug
 
Повідомлень: 6917
З нами з: 18.08.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 939 раз.
 
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  #<1 ... 15161718>
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