RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:44

klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
greenozon
 
Повідомлень: 13464
З нами з: 01.06.14
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 15:35

  greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?

За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.
klug
 
Повідомлень: 6922
З нами з: 18.08.14
Подякував: 297 раз.
Подякували: 940 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:46

  klug написав:
  greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?

За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.


при чем даже сведенный в ноль )
интересно, сейчас кому-то его наливают, хотя вроде кнопка есть
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3860
З нами з: 27.09.19
Подякував: 91 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:49

  cohan написав:
  klug написав:
  greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?

За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.


при чем даже сведенный в ноль )
интересно, сейчас кому-то его наливают, хотя вроде кнопка есть


тобто є сенс відкрити найкращу, закинути гроші і отримувати КБ за покупки?
на жаль не встиг до війни зайнятись цією карткою...
greenozon
 
Повідомлень: 13464
З нами з: 01.06.14
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1199 раз.
 
Профіль
1
1
1
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Google [Bot] і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (174)
16.05.2022 20:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.