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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:44
klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
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greenozon
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Додано: Пон 16 тра, 2022 15:35
greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.
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Додано: Пон 16 тра, 2022 16:46
klug написав: greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.
при чем даже сведенный в ноль )
интересно, сейчас кому-то его наливают, хотя вроде кнопка есть
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cohan
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Додано: Пон 16 тра, 2022 19:49
cohan написав: klug написав: greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.
при чем даже сведенный в ноль )
интересно, сейчас кому-то его наливают, хотя вроде кнопка есть
тобто є сенс відкрити найкращу, закинути гроші і отримувати КБ за покупки?
на жаль не встиг до війни зайнятись цією карткою...
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greenozon
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