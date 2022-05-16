|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 тра, 2022 14:44
klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13464
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 16 тра, 2022 15:35
greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6923
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 тра, 2022 16:46
klug написав: greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.
при чем даже сведенный в ноль )
интересно, сейчас кому-то его наливают, хотя вроде кнопка есть
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3861
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 тра, 2022 19:49
cohan написав: klug написав: greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.
при чем даже сведенный в ноль )
интересно, сейчас кому-то его наливают, хотя вроде кнопка есть
тобто є сенс відкрити найкращу, закинути гроші і отримувати КБ за покупки?
на жаль не встиг до війни зайнятись цією карткою...
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13464
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 261 раз.
- Подякували: 1199 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Пон 16 тра, 2022 21:07
greenozon написав:
тобто є сенс відкрити найкращу, закинути гроші і отримувати КБ за покупки?
на жаль не встиг до війни зайнятись цією карткою...
Немає, бо КЛ не дадуть, отже не буде КБ. Вище, вірогідно, описана ситуація, коли КЛ був до війни, а під час війни його обмежили до 0, але віртуально він існує, тому є КБ. Отже є сенс повернутися у минуле і купити доларів по 8 та відкрити Найкращу.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 6923
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 941 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 16 тра, 2022 21:31
klug написав: greenozon написав:
тобто є сенс відкрити найкращу, закинути гроші і отримувати КБ за покупки?
на жаль не встиг до війни зайнятись цією карткою...
Немає, бо КЛ не дадуть, отже не буде КБ. Вище, вірогідно, описана ситуація, коли КЛ був до війни, а під час війни його обмежили до 0, але віртуально він існує, тому є КБ. Отже є сенс повернутися у минуле і купити доларів по 8 та відкрити Найкращу.
все так
есть кредитный счет, он пишется 0 но он есть
а в комменте к карте до сих пор пишется больше нуля кредитный лимит который был
соответственно - где кред счет - есть переключатель кешбека, у других карт его просто нет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3861
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 322 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|