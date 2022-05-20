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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 1 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
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Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 14:44

klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 15:35

  greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?

За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 16:46

  klug написав:
  greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?

За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.


при чем даже сведенный в ноль )
интересно, сейчас кому-то его наливают, хотя вроде кнопка есть
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 19:49

  cohan написав:
  klug написав:
  greenozon написав:klug
а за свої на Найкращій нараховують КБ?

За свої на Найкращій нараховують КБ, якщо у неї є кредитний ліміт.


при чем даже сведенный в ноль )
интересно, сейчас кому-то его наливают, хотя вроде кнопка есть


тобто є сенс відкрити найкращу, закинути гроші і отримувати КБ за покупки?
на жаль не встиг до війни зайнятись цією карткою...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:07

  greenozon написав:тобто є сенс відкрити найкращу, закинути гроші і отримувати КБ за покупки?
на жаль не встиг до війни зайнятись цією карткою...

Немає, бо КЛ не дадуть, отже не буде КБ. Вище, вірогідно, описана ситуація, коли КЛ був до війни, а під час війни його обмежили до 0, але віртуально він існує, тому є КБ. Отже є сенс повернутися у минуле і купити доларів по 8 та відкрити Найкращу.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 21:31

  klug написав:
  greenozon написав:тобто є сенс відкрити найкращу, закинути гроші і отримувати КБ за покупки?
на жаль не встиг до війни зайнятись цією карткою...

Немає, бо КЛ не дадуть, отже не буде КБ. Вище, вірогідно, описана ситуація, коли КЛ був до війни, а під час війни його обмежили до 0, але віртуально він існує, тому є КБ. Отже є сенс повернутися у минуле і купити доларів по 8 та відкрити Найкращу.


все так
есть кредитный счет, он пишется 0 но он есть
а в комменте к карте до сих пор пишется больше нуля кредитный лимит который был

соответственно - где кред счет - есть переключатель кешбека, у других карт его просто нет
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 22:56

печально. Да и гривна похоже вниз полетит. Шевченко в интервью заявил что могут вернуть плавающий курс.
David_pl
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 01:09

  klug написав:
  greenozon написав:тобто є сенс відкрити найкращу, закинути гроші і отримувати КБ за покупки?
на жаль не встиг до війни зайнятись цією карткою...

Немає, бо КЛ не дадуть, отже не буде КБ. Вище, вірогідно, описана ситуація, коли КЛ був до війни, а під час війни його обмежили до 0, але віртуально він існує, тому є КБ. Отже є сенс повернутися у минуле і купити доларів по 8 та відкрити Найкращу.

Особливо на кешбек не розраховуйте, бо я в квітні вибирав товари для дому, але епіцентр не ввійшов, тепер кіно і театри (10%), але після купівлі білетів в театр знову тільки 0,5% нарахували. Так що попасти на підвищений % непросто.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 02:16

Ой+
Зверталися до них з цього приводу, лояльність до клієнтів достойна легенд та балад?
klug
 
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