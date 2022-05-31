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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 тра, 2022 13:24
Ой+ написав: klug написав:Ой+
Зверталися до них з цього приводу, лояльність до клієнтів достойна легенд та балад?
Ні не звертався, нема сил і часу на непринципову боротьбу. Може термінал в театрі з дивним мсс кодом, може ще щось. Я власне хочу застерегти колег від надмірних ілюзій, бо з кешбеками туговато, дай боже щоб хоча би гарантувався доступ до своїх коштів.
ну 20% за эпицентр - покруче валюты будет
нужно все же более реалистично
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Додано: Вів 31 тра, 2022 22:04
А если тянуть с "Найкращей" чужим ресурсом (ну, есть такая задача) - какая комиссия будет?
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Искатель
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Додано: Вів 31 тра, 2022 22:13
viewtopic.php?p=5416450#p5416450
Искатель написав:
А если тянуть с "Найкращей" чужим ресурсом (ну, есть такая задача) - какая комиссия будет?
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klug
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