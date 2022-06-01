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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 1 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
100%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:24

  Ой+ написав:
  klug написав:Ой+
Зверталися до них з цього приводу, лояльність до клієнтів достойна легенд та балад?

Ні не звертався, нема сил і часу на непринципову боротьбу. Може термінал в театрі з дивним мсс кодом, може ще щось. Я власне хочу застерегти колег від надмірних ілюзій, бо з кешбеками туговато, дай боже щоб хоча би гарантувався доступ до своїх коштів.


ну 20% за эпицентр - покруче валюты будет :mrgreen: нужно все же более реалистично
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 22:04

А если тянуть с "Найкращей" чужим ресурсом (ну, есть такая задача) - какая комиссия будет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 тра, 2022 22:13

  Искатель написав:А если тянуть с "Найкращей" чужим ресурсом (ну, есть такая задача) - какая комиссия будет?

viewtopic.php?p=5416450#p5416450
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 чер, 2022 05:36

Re: Акордбанк

Розщедрились:
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Ой+
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