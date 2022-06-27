klug написав:
viewtopic.php?p=5416450#p5416450
проспонсировал сегодня , в месяц ~80 переоводил, с 10ки сегодняшней взял 50+5
подозреваю что в лимит считаются и неуспешные отправки -когда отправитель не мог принять и отбрасывал назад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:34
проспонсировал сегодня , в месяц ~80 переоводил, с 10ки сегодняшней взял 50+5
подозреваю что в лимит считаются и неуспешные отправки -когда отправитель не мог принять и отбрасывал назад
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:13
Re: Акордбанк
Насчет не спешит ли сабж за Мегой - есть статейка на strana.best про закредитованность банков. Там Аккорд 7-й про доле рефинанса в обязательствах - 44%, и 4-й по ОВГЗ в активах - 65%. Кто что думает?
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:55
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