klug написав:
viewtopic.php?p=5416450#p5416450
проспонсировал сегодня , в месяц ~80 переоводил, с 10ки сегодняшней взял 50+5
подозреваю что в лимит считаются и неуспешные отправки -когда отправитель не мог принять и отбрасывал назад
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:34
проспонсировал сегодня , в месяц ~80 переоводил, с 10ки сегодняшней взял 50+5
подозреваю что в лимит считаются и неуспешные отправки -когда отправитель не мог принять и отбрасывал назад
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:13
Re: Акордбанк
Насчет не спешит ли сабж за Мегой - есть статейка на strana.best про закредитованность банков. Там Аккорд 7-й про доле рефинанса в обязательствах - 44%, и 4-й по ОВГЗ в активах - 65%. Кто что думает?
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:55
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:04
keep Да уж, попали. учетная ставка 25% (цена денег),Весь смысл активности банка на рынке гос. облигаций был в расчете на снижении учетной ставки НБУ, в этом случае купленные ранее ОВГЗ дисконтировались бы с доходностью. Надежный и ликвидный инструмент. На моменте Минфин еще немного побрыкается, но вынужден будет повысить доходность по вновь размещенным ОВГЗ. Ну и с каким дисконтом банк может продать свой пакет облигаций? Нуу можно попросить рефинанс обеспеченный ликвидным залогом в НБУ, под 27 % ( правила такие). Отсюда вывод поднимать стоимость пассивов в банке стремно, но если ничего не делать клиенты разбегутся. А НБУ (сволочь такая) может еще попросить подкрепить уже выданный рефинанс -залогом, ну это допущениеБ договор смотреть нужно. В 1998 г по этой дорожке многие банки ушли в закат.
Востаннє редагувалось mike64 в Пон 27 чер, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:06
mike64
в економістів прогноз - на вихід від 10 до 20 банків цього року..
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:07
как минимум, думаю, шо про помоечку "страна" и его "журналистов" фсьо известно давно...
даже песню сочинили про эту публику
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:14
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:22
а в економістів був прогноз, наприклад, що важливому для фронтового Харкова банку Мега рефінанс взагалі не дадуть, а мутнєєєєйшому рашаФорварду й взятому у нормальних країнах за сраку Фрідману - допоможуть аж бігом
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:56
Я бы вопрос поставил шире: 1. Будет ли изменена политика НБУ, и какие права оставят регулятору; 2. Останутся ли на рынке Украины местные банки? и сколько? (Ощад, Приват, Эксим, Укргаз) и то могут сказать много. Вопрос упирается в вопросы войны и мира, если вопрос затянется, партнеры могут жестче поставить вопрос. Для понимания- навскидку сколько местных банков есть в Венгрии, Польше? И все абсолютно рыночно, банковский бизнес сейчас убыточен, заемщики не только не хотят( не могут) платить по кредитам. Многие на фронте ( человек с автоматом ) и на вопрос оплаты %, со смыслом говорят "Вы там уху ели ув. Приватбанк"?, Одним словом банки будут вынуждены формировать резервы накапливать убытки, банковский капитал не резиновый. Возможности поддержки акционеров? нет ну понятно будут "ходоки". Я думаю ,что рыночный механизм это продажа банков. И мелочью интересоваться не будут. Если Партнеры купят б.с, типа будет всем хорошо в нас верят, рассчитаются с клиентами, нарастят капитал, банковская система станет надежнее, заведут валюту и т.д. и т.п ставки кредитные будут низкие -низкие (президенту это очень понравится) , но все это возможно при решении п.1
Востаннє редагувалось mike64 в Пон 27 чер, 2022 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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