Додано: Пон 27 чер, 2022 16:56

greenozon написав: mike64

в економістів прогноз - на вихід від 10 до 20 банків цього року.. в економістів прогноз - на вихід від 10 до 20 банків цього року..

Я бы вопрос поставил шире: 1. Будет ли изменена политика НБУ, и какие права оставят регулятору; 2. Останутся ли на рынке Украины местные банки? и сколько? (Ощад, Приват, Эксим, Укргаз) и то могут сказать много. Вопрос упирается в вопросы войны и мира, если вопрос затянется, партнеры могут жестче поставить вопрос. Для понимания- навскидку сколько местных банков есть в Венгрии, Польше? И все абсолютно рыночно, банковский бизнес сейчас убыточен, заемщики не только не хотят( не могут) платить по кредитам. Многие на фронте ( человек с автоматом ) и на вопрос оплаты %, со смыслом говорят "Вы там уху ели ув. Приватбанк"?, Одним словом банки будут вынуждены формировать резервы накапливать убытки, банковский капитал не резиновый. Возможности поддержки акционеров? нет ну понятно будут "ходоки". Я думаю ,что рыночный механизм это продажа банков. И мелочью интересоваться не будут. Если Партнеры купят б.с, типа будет всем хорошо в нас верят, рассчитаются с клиентами, нарастят капитал, банковская система станет надежнее, заведут валюту и т.д. и т.п ставки кредитные будут низкие -низкие (президенту это очень понравится) , но все это возможно при решении п.1