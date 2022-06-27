|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 17:20
mike64 написав:
Я бы вопрос поставил шире: 1.
2.
3.
.
.
.
666.
зачем на этой ветке
широко ставить вопрос?
если речь на этой ветке
всего лишь о семейном банке многолетней министрши финансов, ныне -действующего посла Украины в США.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 23 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему