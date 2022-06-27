|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 18:18
keep написав:flysoulfly klug
Побоку политика, а финансовые спецы у страны ОК.
Як шукати родзинки у сміттєвому баці.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 7050
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 302 раз.
- Подякували: 971 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему