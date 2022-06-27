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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 18:18

  keep написав:flysoulfly
klug
Побоку политика, а финансовые спецы у страны ОК.

Як шукати родзинки у сміттєвому баці.
klug
 
Повідомлень: 7050
З нами з: 18.08.14
Подякував: 302 раз.
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  #<1 ... 18192021
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