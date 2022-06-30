klug написав:
viewtopic.php?p=5416450#p5416450
проспонсировал сегодня , в месяц ~80 переоводил, с 10ки сегодняшней взял 50+5
подозреваю что в лимит считаются и неуспешные отправки -когда отправитель не мог принять и отбрасывал назад
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 чер, 2022 11:34
проспонсировал сегодня , в месяц ~80 переоводил, с 10ки сегодняшней взял 50+5
подозреваю что в лимит считаются и неуспешные отправки -когда отправитель не мог принять и отбрасывал назад
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:13
Re: Акордбанк
Насчет не спешит ли сабж за Мегой - есть статейка на strana.best про закредитованность банков. Там Аккорд 7-й про доле рефинанса в обязательствах - 44%, и 4-й по ОВГЗ в активах - 65%. Кто что думает?
Додано: Пон 27 чер, 2022 15:55
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:04
keep Да уж, попали. учетная ставка 25% (цена денег),Весь смысл активности банка на рынке гос. облигаций был в расчете на снижении учетной ставки НБУ, в этом случае купленные ранее ОВГЗ дисконтировались бы с доходностью. Надежный и ликвидный инструмент. На моменте Минфин еще немного побрыкается, но вынужден будет повысить доходность по вновь размещенным ОВГЗ. Ну и с каким дисконтом банк может продать свой пакет облигаций? Нуу можно попросить рефинанс обеспеченный ликвидным залогом в НБУ, под 27 % ( правила такие). Отсюда вывод поднимать стоимость пассивов в банке стремно, но если ничего не делать клиенты разбегутся. А НБУ (сволочь такая) может еще попросить подкрепить уже выданный рефинанс -залогом, ну это допущениеБ договор смотреть нужно. В 1998 г по этой дорожке многие банки ушли в закат.
Востаннє редагувалось mike64 в Пон 27 чер, 2022 16:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:07
как минимум, думаю, шо про помоечку "страна" и его "журналистов" фсьо известно давно...
даже песню сочинили про эту публику
Додано: Пон 27 чер, 2022 16:14
Додано: Чет 30 чер, 2022 14:55
Re: Акордбанк
Доброго дня, шановні форумчани!
Така ситуація.
У мене був депозит в Аккорд-банку. Строк депозиту закінчився. На жаль я не відкрила інтернет-банкінг вчасно. Також на даний момент не маю доступу до своєї картки. Фізично прийти у відділення теж не можу, бо поки закордоном.
Як можна відкрити інтернет-банкінг без картки? Якось можна отримати доступ до своїх коштів?
Додано: Чет 30 чер, 2022 18:22
Наскільки я пригадую ІБ тут можна відкрити тільки якщо є картка + включені СМС по ній
якщо нема- тоді ой
дзвоніть на гарячу лінію банку і пробуйте щось начаклувати...
2) пригадайте, може ваш депозит був із включеною опцією автоматичного продовження?
тоді гроші працюватимуть далі і владнаєте справи по приїзді..
Додано: Чет 30 чер, 2022 21:49
делал днем аналогично - через 20-30 сек было доступно.
НО! недавно вечером на это ушло минут 20.
И может показалось, но такое стало происходить, видимо, в неоперационное время, которое у них до 15:00 штоли теперь ХЗ
Додано: Чет 30 чер, 2022 21:56
ИБ есть и вэб-версия на сайте и приложение.
не помню, но разве и для скачанного с маркета приложения оно тоже требовало ввода именно номера карты?
или просто финансовый номер в кач-ве логина,
и после проверочного смс на него дало установить пароль для входа в ИБ ?
|