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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:07

Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку у Акорда на липень?
Дуже дякую!
ShtormK
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:17

Re: Акордбанк

Липень 2022
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Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:32

greenozon
Дякую за відповідь!
У тому-то й справа, що й смс не підключені, і картки на руках немає(
1) начаклувати нічого не вдалося. Спочатку написала на електронну пошту банка. Але там навіть поштова скринька переповнена. Тоді написала їм повідомлення через фб -- автоматична відповідь -- звертайтеся на гарячу лінію. А на гарячій лінії порадили, якимось чином дізнатися реквізити картки. Тоді можна відкрити інтернет-банкінг дистанційно.
2) автопролонгації теж не було.
Але вже сталося, як сталося
fanta
 
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