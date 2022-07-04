RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:07

Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку у Акорда на липень?
Дуже дякую!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 244
З нами з: 12.05.18
Подякував: 25 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:17

Re: Акордбанк

Липень 2022
Зображення
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5168
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:32

greenozon
Дякую за відповідь!
У тому-то й справа, що й смс не підключені, і картки на руках немає(
1) начаклувати нічого не вдалося. Спочатку написала на електронну пошту банка. Але там навіть поштова скринька переповнена. Тоді написала їм повідомлення через фб -- автоматична відповідь -- звертайтеся на гарячу лінію. А на гарячій лінії порадили, якимось чином дізнатися реквізити картки. Тоді можна відкрити інтернет-банкінг дистанційно.
2) автопролонгації теж не було.
Але вже сталося, як сталося
fanta
 
Повідомлень: 5
З нами з: 02.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:28

fanta
бачу ви рук не покладали, шукали усі варіанти - хвалю

2) найгіршого не сталось - ваші гроші НЕ пропали

шукайте варіанти, вони завжди є
greenozon
 
Повідомлень: 13752
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:07

MCC 5200 у Аккорда не входит в категорию товары для дома и сада?
lara_08
 
Повідомлень: 237
З нами з: 05.05.14
Подякував: 7 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 18:31

lara_08 Ні
780 Ландшафтные и садоводческие магазины Товари для дому та саду
5193 Оборудование для выращивания растений, инвентарь для питомников и цветы Товари для дому та саду
5261 Садовые принадлежности (в том числе для ухода за газонами) в розницу Товари для дому та саду
5712 Оборудование, мебель и бытовые принадлежности (кроме электрооборудования) Товари для дому та саду
5719 Различные специализирован-ные магазины бытовых принадлежностей Товари для дому та саду https://accordbank.com.ua/docs/retail/c ... egoriy.pdf

максимальний кешбек за операцію 50 грн, 500 місяць, так що навіть по підходящим МСС не розженешся.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5168
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 823 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 07:44

Депоставки неинтересные. "скучное лицо, ...денег никто не даст" :wink:
darmet
 
Повідомлень: 2562
З нами з: 29.03.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1743)
04.07.2022 08:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.