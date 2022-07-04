Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку у Акорда на липень?
Дуже дякую!
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:07
Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку у Акорда на липень?
Дуже дякую!
Додано: П'ят 01 лип, 2022 08:17
Re: Акордбанк
Додано: П'ят 01 лип, 2022 15:32
greenozon
Дякую за відповідь!
У тому-то й справа, що й смс не підключені, і картки на руках немає(
1) начаклувати нічого не вдалося. Спочатку написала на електронну пошту банка. Але там навіть поштова скринька переповнена. Тоді написала їм повідомлення через фб -- автоматична відповідь -- звертайтеся на гарячу лінію. А на гарячій лінії порадили, якимось чином дізнатися реквізити картки. Тоді можна відкрити інтернет-банкінг дистанційно.
2) автопролонгації теж не було.
Але вже сталося, як сталося
Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:28
fanta
бачу ви рук не покладали, шукали усі варіанти - хвалю
2) найгіршого не сталось - ваші гроші НЕ пропали
шукайте варіанти, вони завжди є
Додано: Суб 02 лип, 2022 18:31
lara_08 Ні
максимальний кешбек за операцію 50 грн, 500 місяць, так що навіть по підходящим МСС не розженешся.
Додано: Пон 04 лип, 2022 09:57
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:23
Re: Акордбанк
Підняли ставки всі.
Валютні в сім разів збільшили, до 3%
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:34
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