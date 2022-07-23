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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 лип, 2022 12:43
wolt450 написав:
Підняли ставки всі.
Валютні в сім разів збільшили, до 3%
Только не "валютные" а всего лишь "долларовые". Потому как все евровые вклады осталось под 0,1% ;(
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Додано: Пон 04 лип, 2022 12:59
WallNutPen написав: wolt450 написав:
Підняли ставки всі.
Валютні в сім разів збільшили, до 3%
Только не "валютные" а всего лишь "долларовые". Потому как все евровые вклады осталось под 0,1% ;(
так, Ганьба!
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Додано: Пон 04 лип, 2022 13:18
wolt450 написав:
Підняли ставки всі.
Валютні в сім разів збільшили, до 3%
та нііі, 15% на Нові Гроші вже мало,
Довго дуплилися. Вже у Спорта з поповненням на 3 міс є 15%
хай дають 18% на НГ, мооже і занесу
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Додано: Суб 23 лип, 2022 17:01
Шось Акорд не дає перекинути 15к. гривні по номеру картки. Хотів кинути на ощад. Міняв суми, 10к., 5к..Тільки з раза восьмого випустив 5к. Що це? Глюк, чи є якісь ліміти?
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