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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:43

  wolt450 написав:Підняли ставки всі.
Валютні в сім разів збільшили, до 3%

Только не "валютные" а всего лишь "долларовые". Потому как все евровые вклады осталось под 0,1% ;(
WallNutPen
 
Повідомлень: 672
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 187 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 12:59

  WallNutPen написав:
  wolt450 написав:Підняли ставки всі.
Валютні в сім разів збільшили, до 3%

Только не "валютные" а всего лишь "долларовые". Потому как все евровые вклады осталось под 0,1% ;(
так, Ганьба!
flysoulfly
 
Повідомлень: 678
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Подякував: 272 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 13:18

  wolt450 написав:Підняли ставки всі.
Валютні в сім разів збільшили, до 3%

та нііі, 15% на Нові Гроші вже мало,
Довго дуплилися. Вже у Спорта з поповненням на 3 міс є 15%
хай дають 18% на НГ, мооже і занесу 8)
Amethyst
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Повідомлень: 2726
З нами з: 05.05.21
Подякував: 164 раз.
Подякували: 499 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:01

Шось Акорд не дає перекинути 15к. гривні по номеру картки. Хотів кинути на ощад. Міняв суми, 10к., 5к..Тільки з раза восьмого випустив 5к. Що це? Глюк, чи є якісь ліміти?
IDAN
 
Повідомлень: 201
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:01

  WallNutPen написав:
  wolt450 написав:Підняли ставки всі.
Валютні в сім разів збільшили, до 3%

Только не "валютные" а всего лишь "долларовые". Потому как все евровые вклады осталось под 0,1% ;(


та й враховуючи що інфляція долара більше 9%, відкривати під 3% на рік - збиток однозначно
greenozon
 
Повідомлень: 13876
З нами з: 01.06.14
Подякував: 268 раз.
Подякували: 1277 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:33

  greenozon написав:та й враховуючи що інфляція долара більше 9%, відкривати під 3% на рік - збиток однозначно

куди ж подіти нікомунепотрібний? :)
ScaryBee
 
Повідомлень: 79
З нами з: 27.06.22
Подякував: 23 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 15:20

Не вкладайте сюди доллари в цей банк, мені через міс після початку війни долларовий деаозит не віддали, пропонували гривнею, так я пів міс до них ходив. Потім вивів заграницю. Акорд ще той банк! Кременчук.
super_mohito
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Повідомлень: 348
З нами з: 05.10.14
Подякував: 36 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:51

  super_mohito написав:Не вкладайте сюди доллари в цей банк, мені через міс після початку війни долларовий деаозит не віддали, пропонували гривнею, так я пів міс до них ходив. Потім вивів заграницю. Акорд ще той банк! Кременчук.

В Киеве закончившийся долларовый депо выдали без проблем
mustbe
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Повідомлень: 6297
З нами з: 27.12.17
Подякував: 138 раз.
Подякували: 776 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:40

  mustbe написав:
  super_mohito написав:Не вкладайте сюди доллари в цей банк, мені через міс після початку війни долларовий деаозит не віддали, пропонували гривнею, так я пів міс до них ходив. Потім вивів заграницю. Акорд ще той банк! Кременчук.

В Киеве закончившийся долларовый депо выдали без проблем

Не в Киеве два депозита в евро под фонд - выдали без проблем
WallNutPen
 
Повідомлень: 672
З нами з: 08.06.20
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  #<1 ... 19202122
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