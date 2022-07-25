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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 21:24
Искатель написав:
Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?
Говорять.
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