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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 20212223

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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:24

  Искатель написав:Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?

Говорять.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 06:54

  klug написав:
  Искатель написав:Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?

Говорять.

Euro не говорить чи що?
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:23

  Искатель написав:Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?

А кто ещё участвует в этой «акции»?
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:27

  AlexSV написав:
  Искатель написав:Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?

А кто ещё участвует в этой «акции»?

Поки що Укргазбанк, повинні як пише НБУ, усі,і для цього є всі важелі. Тільки історія про МЕГАБАНК не дає спокою
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:45

  sens написав:
  AlexSV написав:
  Искатель написав:Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?

А кто ещё участвует в этой «акции»?

Поки що Укргазбанк, повинні як пише НБУ, усі,і для цього є всі важелі. Тільки історія про МЕГАБАНК не дає спокою


Укргаз давав це робити і до постанови НБУ
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:54

  sens написав:
  AlexSV написав:
  Искатель написав:Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?

А кто ещё участвует в этой «акции»?

Поки що Укргазбанк, повинні як пише НБУ, усі,і для цього є всі важелі. Тільки історія про МЕГАБАНК не дає спокою

Вряд ли это обязаны делать все. Где-то читал разъяснение что это право банка а никак не обязанность.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:55

  greenozon написав:
  sens написав:
  AlexSV написав:А кто ещё участвует в этой «акции»?

Поки що Укргазбанк, повинні як пише НБУ, усі,і для цього є всі важелі. Тільки історія про МЕГАБАНК не дає спокою


Укргаз давав це робити і до постанови НБУ

Укргаз точно так же это делал по постановлению НБУ. Только по другому. И другие банки так могли. Но видимо не хотели
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:56

  sens написав:
  klug написав:
  Искатель написав:Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?

Говорять.

Euro не говорить чи що?

Думаю что нет. Судя по ставкам в банке - евро им сейчас не нужно от слова совсем. А доллар похоже да
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:57

Re: Акордбанк

  greenozon написав:Укргаз давав це робити і до постанови НБУ


Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:07

  Andrey2512 написав:
  greenozon написав:Укргаз давав це робити і до постанови НБУ


Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))

Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент
WallNutPen
 
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  #<1 ... 20212223
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