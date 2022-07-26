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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 лип, 2022 21:24
Искатель написав:
Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?
Говорять.
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klug
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Додано: Вів 26 лип, 2022 06:54
klug написав: Искатель написав:
Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?
Говорять.
Euro не говорить чи що?
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sens
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Додано: Вів 26 лип, 2022 07:23
Искатель написав:
Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?
А кто ещё участвует в этой «акции»?
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AlexSV
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Додано: Вів 26 лип, 2022 07:27
AlexSV написав: Искатель написав:
Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?
А кто ещё участвует в этой «акции»?
Поки що Укргазбанк, повинні як пише НБУ, усі,і для цього є всі важелі. Тільки історія про МЕГАБАНК не дає спокою
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sens
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Додано: Вів 26 лип, 2022 07:45
sens написав: AlexSV написав: Искатель написав:
Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?
А кто ещё участвует в этой «акции»?
Поки що Укргазбанк, повинні як пише НБУ, усі,і для цього є всі важелі. Тільки історія про МЕГАБАНК не дає спокою
Укргаз давав це робити і до постанови НБУ
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greenozon
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Додано: Вів 26 лип, 2022 07:54
sens написав: AlexSV написав: Искатель написав:
Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?
А кто ещё участвует в этой «акции»?
Поки що Укргазбанк, повинні як пише НБУ, усі,і для цього є всі важелі. Тільки історія про МЕГАБАНК не дає спокою
Вряд ли это обязаны делать все. Где-то читал разъяснение что это право банка а никак не обязанность.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 07:55
greenozon написав: sens написав: AlexSV написав:
А кто ещё участвует в этой «акции»?
Поки що Укргазбанк, повинні як пише НБУ, усі,і для цього є всі важелі. Тільки історія про МЕГАБАНК не дає спокою
Укргаз давав це робити і до постанови НБУ
Укргаз точно так же это делал по постановлению НБУ. Только по другому. И другие банки так могли. Но видимо не хотели
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Додано: Вів 26 лип, 2022 07:56
sens написав: klug написав: Искатель написав:
Говорят, что Аккорд тоже участвует в акции "Открой депозит на 3 месяца в долларах за гривну"?
Говорять.
Euro не говорить чи що?
Думаю что нет. Судя по ставкам в банке - евро им сейчас не нужно от слова совсем. А доллар похоже да
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Додано: Вів 26 лип, 2022 08:57
greenozon написав:
Укргаз давав це робити і до постанови НБУ
Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))
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Andrey2512
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:07
Andrey2512 написав: greenozon написав:
Укргаз давав це робити і до постанови НБУ
Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))
Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент
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