sens написав: WallNutPen написав: Andrey2512 написав:
Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))
Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент
Домыыыыыслы
Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197
- в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы?