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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08

  WallNutPen написав:
  Andrey2512 написав:
  greenozon написав:Укргаз давав це робити і до постанови НБУ


Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))

Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент

Домыыыыыслы
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:54

  sens написав:
  WallNutPen написав:
  Andrey2512 написав:
Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))

Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент

Домыыыыыслы

Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197 - в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы?
WallNutPen
 
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