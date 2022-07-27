RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08

  WallNutPen написав:
  Andrey2512 написав:
  greenozon написав:Укргаз давав це робити і до постанови НБУ


Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))

Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент

Домыыыыыслы
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12969
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:54

  sens написав:
  WallNutPen написав:
  Andrey2512 написав:
Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))

Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент

Домыыыыыслы

Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197 - в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы?
WallNutPen
 
Повідомлень: 697
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 12:26

випробувала сьогодні конвертаційний депо.
Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.
Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
Суми довільні від 100 доларів.
Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.
Виплата депо через касу.
ScaryBee
 
Повідомлень: 91
З нами з: 27.06.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:04

  ScaryBee написав:випробувала сьогодні конвертаційний депо.
Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.
Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
Суми довільні від 100 доларів.
Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.
Виплата депо через касу.

То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?
В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.
Искатель
 
Повідомлень: 5518
З нами з: 22.02.16
Подякував: 851 раз.
Подякували: 4636 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:17

  Искатель написав:
  ScaryBee написав:випробувала сьогодні конвертаційний депо.
Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.
Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
Суми довільні від 100 доларів.
Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.
Виплата депо через касу.

То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?
В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.

Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.
За вторую продажу уже 120 не берут
WallNutPen
 
Повідомлень: 697
З нами з: 08.06.20
Подякував: 17 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:36

  Искатель написав:То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?
В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.

а тут ще й вам дадуть 0,5% з 3 міс. Але наразі 0,5% туди 0,5% сюди нічого не вирішує.
ScaryBee
 
Повідомлень: 91
З нами з: 27.06.22
Подякував: 28 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:47

  WallNutPen написав:
  sens написав:
Домыыыыыслы

Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197 - в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы?
да, подтверждаю: в марте-половине апреля Укргаз открывал по 29,55
flysoulfly
 
Повідомлень: 689
З нами з: 13.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:50

  WallNutPen написав:
  Искатель написав:
  ScaryBee написав:випробувала сьогодні конвертаційний депо.
Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.
Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
Суми довільні від 100 доларів.
Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.
Виплата депо через касу.

То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?
В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.

Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.
За вторую продажу уже 120 не берут
интересно, а если у меня уже есть текущий долларовый счет (остался от выплаты тела и % депозита) - все равно откроют новый, чтоб комиссию за открытие взять?
flysoulfly
 
Повідомлень: 689
З нами з: 13.01.09
Подякував: 279 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 13:53

  flysoulfly написав:
  WallNutPen написав:
  sens написав:
Домыыыыыслы

Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197 - в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы?
да, подтверждаю: в марте-половине апреля Укргаз открывал по 29,55

Скільки грошей на який термін,чи вже віддали готівку
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12969
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], V2, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (239)
27.07.2022 14:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.