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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08
WallNutPen написав: Andrey2512 написав: greenozon написав:
Укргаз давав це робити і до постанови НБУ
Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))
Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент
Домыыыыыслы
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sens
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Додано: Вів 26 лип, 2022 14:54
sens написав: WallNutPen написав: Andrey2512 написав:
Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))
Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент
Домыыыыыслы
Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197
- в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы?
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WallNutPen
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Додано: Сер 27 лип, 2022 12:26
випробувала сьогодні конвертаційний депо.
Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.
Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
Суми довільні від 100 доларів.
Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.
Виплата депо через касу.
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ScaryBee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:04
ScaryBee написав:
випробувала сьогодні конвертаційний депо.
Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.
Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
Суми довільні від 100 доларів.
Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.
Виплата депо через касу.
То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?
В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.
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Искатель
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:17
Искатель написав: ScaryBee написав:
випробувала сьогодні конвертаційний депо.
Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.
Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
Суми довільні від 100 доларів.
Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.
Виплата депо через касу.
То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?
В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.
Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.
За вторую продажу уже 120 не берут
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WallNutPen
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:36
Искатель написав:
То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?
В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.
а тут ще й вам дадуть 0,5% з 3 міс. Але наразі 0,5% туди 0,5% сюди нічого не вирішує.
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ScaryBee
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:47
WallNutPen написав: sens написав:
Домыыыыыслы
Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197
- в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы?
да, подтверждаю: в марте-половине апреля Укргаз открывал по 29,55
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flysoulfly
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:50
WallNutPen написав: Искатель написав: ScaryBee написав:
випробувала сьогодні конвертаційний депо.
Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.
Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
Суми довільні від 100 доларів.
Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.
Виплата депо через касу.
То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?
В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.
Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.
За вторую продажу уже 120 не берут
интересно, а если у меня уже есть текущий долларовый счет (остался от выплаты тела и % депозита) и гривневый картсчет (тариф"Найкраща" )м- все равно откроют новый, чтоб комиссию за открытие взять?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 27 лип, 2022 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 лип, 2022 13:53
flysoulfly написав: WallNutPen написав: sens написав:
Домыыыыыслы
Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197
- в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы?
да, подтверждаю: в марте-половине апреля Укргаз открывал по 29,55
Скільки грошей на який термін,чи вже віддали готівку
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sens
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