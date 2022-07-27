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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 21222324 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 2 Всього голосів : 4 Додано: Вів 26 лип, 2022 14:08 WallNutPen написав: Andrey2512 написав: greenozon написав: Укргаз давав це робити і до постанови НБУ Укргаз давав це робити і до постанови НБУ



Только по наличному курсу ... А тут по карточному )) Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))

Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент

Домыыыыыслы Домыыыыыслы sens

Повідомлень: 12969 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 734 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 лип, 2022 14:54 sens написав: WallNutPen написав: Andrey2512 написав:

Только по наличному курсу ... А тут по карточному )) Только по наличному курсу ... А тут по карточному ))

Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент Насколько я помню Укргаз как раз на вклады привлекал никак не по наличному курсу - там был курс НБУ плюс может какой маленький процент

Домыыыыыслы Домыыыыыслы

Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197 - в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы? WallNutPen Повідомлень: 699 З нами з: 08.06.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 189 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 12:26 випробувала сьогодні конвертаційний депо.

Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.

Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.

Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

Суми довільні від 100 доларів.

Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.

Виплата депо через касу. ScaryBee Повідомлень: 96 З нами з: 27.06.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 7 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 13:04 ScaryBee написав: випробувала сьогодні конвертаційний депо.

Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.

Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.

Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

Суми довільні від 100 доларів.

Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.

Виплата депо через касу. випробувала сьогодні конвертаційний депо.Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.Суми довільні від 100 доларів.Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.Виплата депо через касу.

То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?

В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит. То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит. Искатель Повідомлень: 5518 З нами з: 22.02.16 Подякував: 851 раз. Подякували: 4636 раз. Профіль 6 13 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 13:17 Искатель написав: ScaryBee написав: випробувала сьогодні конвертаційний депо.

Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.

Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.

Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

Суми довільні від 100 доларів.

Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.

Виплата депо через касу. випробувала сьогодні конвертаційний депо.Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.Суми довільні від 100 доларів.Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.Виплата депо через касу.

То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?

В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит. То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.

Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.

За вторую продажу уже 120 не берут Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.За вторую продажу уже 120 не берут WallNutPen Повідомлень: 699 З нами з: 08.06.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 189 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 13:36 Искатель написав: То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?

В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит. То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.

а тут ще й вам дадуть 0,5% з 3 міс. Але наразі 0,5% туди 0,5% сюди нічого не вирішує. а тут ще й вам дадуть 0,5% з 3 міс. Але наразі 0,5% туди 0,5% сюди нічого не вирішує. ScaryBee Повідомлень: 96 З нами з: 27.06.22 Подякував: 28 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 13:47 WallNutPen написав: sens написав:

Домыыыыыслы Домыыыыыслы

Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197 - в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы? да, подтверждаю: в марте-половине апреля Укргаз открывал по 29,55 да, подтверждаю: в марте-половине апреля Укргаз открывал по 29,55 flysoulfly Повідомлень: 689 З нами з: 13.01.09 Подякував: 279 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 13:50 WallNutPen написав: Искатель написав: ScaryBee написав: випробувала сьогодні конвертаційний депо.

Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.

Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.

Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

Суми довільні від 100 доларів.

Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.

Виплата депо через касу. випробувала сьогодні конвертаційний депо.Продала в контору по 39,90, купила по 36,94.Додатково беруть 100+20 грн за відкриття поточних рахунків.Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.Суми довільні від 100 доларів.Є без поповнення, з поповненням, з капіталізацію, пенс з поповненням по ціні без поповнення.Виплата депо через касу.

То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?

В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит. То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.

Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.

За вторую продажу уже 120 не берут Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.За вторую продажу уже 120 не берут интересно, а если у меня уже есть текущий долларовый счет (остался от выплаты тела и % депозита) и гривневый картсчет (тариф"Найкраща" ) - все равно откроют новый, чтоб комиссию за открытие взять? интересно, а если у меня уже есть текущий долларовый счет (остался от выплаты тела и % депозита) и гривневый картсчет (тариф"Найкраща" ) - все равно откроют новый, чтоб комиссию за открытие взять? Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 27 лип, 2022 13:56, всього редагувалось 2 разів. flysoulfly Повідомлень: 689 З нами з: 13.01.09 Подякував: 279 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 13:53 flysoulfly написав: WallNutPen написав: sens написав:

Домыыыыыслы Домыыыыыслы

Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 Домыслы чьи? Ваши? Вот в марте 2022 в валютной ветке писалось что газ привлекал через покупку за наличную гривну долларовые депозиты по курсу 29.55 viewtopic.php?p=5415197#p5415197 - в то время курс НБУ был 29.25 - то есть по сути это то о чем я писал выше - курс НБУ+1%. Где тут домыслы? да, подтверждаю: в марте-половине апреля Укргаз открывал по 29,55 да, подтверждаю: в марте-половине апреля Укргаз открывал по 29,55

Скільки грошей на який термін,чи вже віддали готівку Скільки грошей на який термін,чи вже віддали готівку sens

Повідомлень: 12969 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 734 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 27 лип, 2022 14:00 flysoulfly написав: WallNutPen написав: Искатель написав: То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?

В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит. То есть всего 120 грн сверху комиссий - и все?В "Укргазе" берут 0,5% от суммы, это больше выходит.

Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.

За вторую продажу уже 120 не берут Да здесь только первый раз за открытие двух текущих счетов берут разово 120 грн. Доллар продают по 36,94 грн. Кто успел мог внести по пятьдесят вчера и сегодня. Завтра уже не примут - сегодня пришло разъяснение на один ИНН не больше 50к в КАЛЕНДАРНЫЙ месяц. 1 августа можно следующие "пиисят" оформлять.За вторую продажу уже 120 не берут интересно, а если у меня уже есть текущий долларовый счет (остался от выплаты тела и % депозита) и гривневый картсчет (тариф"Найкраща" ) - все равно откроют новый, чтоб комиссию за открытие взять? интересно, а если у меня уже есть текущий долларовый счет (остался от выплаты тела и % депозита) и гривневый картсчет (тариф"Найкраща" ) - все равно откроют новый, чтоб комиссию за открытие взять?

Нет если счета в соответствующих счетах есть то новые открывать не будут. Так сказала менеджер. Просто у меня из живых счетов тут остались только евровые. Кстати открытие долларового счета - стоит 20 грн., А гривневого 100. Почему так? Сказали такой тариф. И ещё сказали что не все гривневые счета катят под эту операцию. Карточные счета вроде не все годятся. Что именно подходит я не уточнял Нет если счета в соответствующих счетах есть то новые открывать не будут. Так сказала менеджер. Просто у меня из живых счетов тут остались только евровые. Кстати открытие долларового счета - стоит 20 грн., А гривневого 100. Почему так? Сказали такой тариф. И ещё сказали что не все гривневые счета катят под эту операцию. Карточные счета вроде не все годятся. Что именно подходит я не уточнял WallNutPen Повідомлень: 699 З нами з: 08.06.20 Подякував: 17 раз. Подякували: 189 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 21222324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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