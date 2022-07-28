WallNutPen
Если Акорд за 3 месяца стухнет, $ будут выдавать по курсу на день введения ВА?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:57
WallNutPen
Если Акорд за 3 месяца стухнет, $ будут выдавать по курсу на день введения ВА?
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