WallNutPen
Если Акорд за 3 месяца стухнет, $ будут выдавать по курсу на день введения ВА?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 09:57
WallNutPen
Если Акорд за 3 месяца стухнет, $ будут выдавать по курсу на день введения ВА?
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:13
Не знаю что именно вы имеете в виду применяя глагол "стухнет", но если под этим понимается введение ВА и дальнейшая ликвидация то по всем банкам которые идут по этому пути порядок выплат у ФГВФЛ одинаковый
Додано: Чет 28 лип, 2022 13:26
Аккорд 50 тыс. - людей 000 чел. Оформление заняло 30 мин. Курс 36,93 + 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол. 3 мес. депозит под 2,15% годовых.
Обслуживание + 100%, тишина, кондёр, без суеты. Спасибо - Татьяне, зам. отделения))..
Кстати дол. на продажу в кассе есть. ( от 1 до 100 есть любые купюры) При мне ВСУ купили 2 шт. баксов и женщина зашли и ещё без проблем купила штуку. Курс 41.
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