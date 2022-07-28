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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 09:57

WallNutPen
Если Акорд за 3 месяца стухнет, $ будут выдавать по курсу на день введения ВА?
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 10:13

  ВIВ написав:WallNutPen
Если Акорд за 3 месяца стухнет, $ будут выдавать по курсу на день введения ВА?

Не знаю что именно вы имеете в виду применяя глагол "стухнет", но если под этим понимается введение ВА и дальнейшая ликвидация то по всем банкам которые идут по этому пути порядок выплат у ФГВФЛ одинаковый
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 13:26

Аккорд 50 тыс. - людей 000 чел. Оформление заняло 30 мин. Курс 36,93 + 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол. 3 мес. депозит под 2,15% годовых.
Обслуживание + 100%, тишина, кондёр, без суеты. Спасибо - Татьяне, зам. отделения))..
Кстати дол. на продажу в кассе есть. ( от 1 до 100 есть любые купюры) При мне ВСУ купили 2 шт. баксов и женщина зашли и ещё без проблем купила штуку. Курс 41.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 14:12

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд 50 тыс. - людей 000 чел. Оформление заняло 30 мин. Курс 36,93 + 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол. 3 мес. депозит под 2,15% годовых.

На поточному залишається 27,89 грн.
До речі у 2014-2015 р. багато банків, що пропонували соціальний долар, збанкрутіли. Цікаво, як по ним пройшли виплати. Якщо по курсу на момент ТА, то вкладники непогано виграли все одно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:16

  Ой+ написав:Цікаво, як по ним пройшли виплати. Якщо по курсу на момент ТА, то вкладники непогано виграли все одно.

Курс на момент ТА - це згідно закону, які тут можуть бути варіанти. З усіх валютних вкладників гівнобанків задоволеними залишилися хіба лиш дельтапланеристи та ті, де мийка була викуплена іншою банкою після ТА.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 15:54

Re: Акордбанк

  Игорь Алексеевич написав:Аккорд 50 тыс. - людей 000 чел. Оформление заняло 30 мин. Курс 36,93 + 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол. 3 мес. депозит под 2,15% годовых.

Ещё и процент высокий )) у меня в Газбанке - 0,15% )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:23

Игорь Алексеевич и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают тдепо только в $, Евро не открывают.
По процедуре немного странно: в начале депозит, а потом покупка на межбенке (странная схема, но для клиента так быстрее, не в пример Эксиму с его 2 днями.)
Заказал карту "найкраща" - бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депозит.
Интересно, КЛ на нее могут потом налить?
Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная, но за обслуживание 50 грн.
Так и не понял правильный ответ, какой курс конвертации если валюта расчета не $.
На ГЛ говорят 2я конвертация через гривну, в отделении - по курсу МС.
Кто пробовал, подскажите по курсу конвертации при расчете не в $/
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 16:54

  klug написав:
  Ой+ написав:Цікаво, як по ним пройшли виплати. Якщо по курсу на момент ТА, то вкладники непогано виграли все одно.

Курс на момент ТА - це згідно закону, які тут можуть бути варіанти. З усіх валютних вкладників гівнобанків задоволеними залишилися хіба лиш дельтапланеристи та ті, де мийка була викуплена іншою банкою після ТА.

Дельтапланериста хіба дрібні добре приземлились, бо в зв'язку зі зміною курсу за межі фонду легко повиходили.
А низка банок, наприклад, ФіК пропонував з осені 14-го долар по 12,хх на депозит, хоча готівковий курс уже відірвався. ТА ввели при 24 щи якомусь такому. Тобто якщо купцям "соціального" у банкроті виплатили як за реаліні зелені, то їм також нормально було. Я ніде на ці соціальні не вівся і попадав на свої, тому от для історії цікавлюсь.
Зараз відбувається то що мало відбуватись, коли довгий час пробували жити не по реальному стану. Як кажуть - продовження буде.
Ой+
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