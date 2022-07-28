Додано: Чет 28 лип, 2022 16:23

Игорь Алексеевич и у меня.

И у меня все примерно так прошло.

Ньанс, открывают тдепо только в $, Евро не открывают.

По процедуре немного странно: в начале депозит, а потом покупка на межбенке (странная схема, но для клиента так быстрее, не в пример Эксиму с его 2 днями.)

Заказал карту "найкраща" - бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депозит.

Интересно, КЛ на нее могут потом налить?

Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная, но за обслуживание 50 грн.

Так и не понял правильный ответ, какой курс конвертации если валюта расчета не $.

На ГЛ говорят 2я конвертация через гривну, в отделении - по курсу МС.

Кто пробовал, подскажите по курсу конвертации при расчете не в $/