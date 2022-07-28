WallNutPen
Если Акорд за 3 месяца стухнет, $ будут выдавать по курсу на день введения ВА?
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Додано: Чет 28 лип, 2022 09:57
WallNutPen
Если Акорд за 3 месяца стухнет, $ будут выдавать по курсу на день введения ВА?
Додано: Чет 28 лип, 2022 10:13
Не знаю что именно вы имеете в виду применяя глагол "стухнет", но если под этим понимается введение ВА и дальнейшая ликвидация то по всем банкам которые идут по этому пути порядок выплат у ФГВФЛ одинаковый
Додано: Чет 28 лип, 2022 13:26
Аккорд 50 тыс. - людей 000 чел. Оформление заняло 30 мин. Курс 36,93 + 100 грн. открытие текущего грн. + 20грн. открытие текущего в дол. 3 мес. депозит под 2,15% годовых.
Обслуживание + 100%, тишина, кондёр, без суеты. Спасибо - Татьяне, зам. отделения))..
Кстати дол. на продажу в кассе есть. ( от 1 до 100 есть любые купюры) При мне ВСУ купили 2 шт. баксов и женщина зашли и ещё без проблем купила штуку. Курс 41.
Додано: Чет 28 лип, 2022 14:12
Re: Акордбанк
На поточному залишається 27,89 грн.
До речі у 2014-2015 р. багато банків, що пропонували соціальний долар, збанкрутіли. Цікаво, як по ним пройшли виплати. Якщо по курсу на момент ТА, то вкладники непогано виграли все одно.
Додано: Чет 28 лип, 2022 15:16
Курс на момент ТА - це згідно закону, які тут можуть бути варіанти. З усіх валютних вкладників гівнобанків задоволеними залишилися хіба лиш дельтапланеристи та ті, де мийка була викуплена іншою банкою після ТА.
Додано: Чет 28 лип, 2022 15:54
Re: Акордбанк
Додано: Чет 28 лип, 2022 16:23
Игорь Алексеевич и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают тдепо только в $, Евро не открывают.
По процедуре немного странно: в начале депозит, а потом покупка на межбенке (странная схема, но для клиента так быстрее, не в пример Эксиму с его 2 днями.)
Заказал карту "найкраща" - бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депозит.
Интересно, КЛ на нее могут потом налить?
Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная, но за обслуживание 50 грн.
Так и не понял правильный ответ, какой курс конвертации если валюта расчета не $.
На ГЛ говорят 2я конвертация через гривну, в отделении - по курсу МС.
Кто пробовал, подскажите по курсу конвертации при расчете не в $/
Додано: Чет 28 лип, 2022 16:54
Дельтапланериста хіба дрібні добре приземлились, бо в зв'язку зі зміною курсу за межі фонду легко повиходили.
А низка банок, наприклад, ФіК пропонував з осені 14-го долар по 12,хх на депозит, хоча готівковий курс уже відірвався. ТА ввели при 24 щи якомусь такому. Тобто якщо купцям "соціального" у банкроті виплатили як за реаліні зелені, то їм також нормально було. Я ніде на ці соціальні не вівся і попадав на свої, тому от для історії цікавлюсь.
Зараз відбувається то що мало відбуватись, коли довгий час пробували жити не по реальному стану. Як кажуть - продовження буде.
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