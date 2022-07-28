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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:50

Re: Акордбанк

flysoulfly, кредитна картка "Найкраща картка" випускається тільки в гривні. У валюті відкривається платіжна картка "Приватна картка", за тарифами якої фізичний пластик "debit mastercard" коштує 50 грн.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:30

а як вам відкрили Найкращу? мені відмовили, аргументуючи що це КК і ліміт зараз не видають ніякий...
(хотіб був для КБ підлаштувати..)
greenozon
 
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