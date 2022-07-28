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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:50
flysoulfly, кредитна картка "Найкраща картка" випускається тільки в гривні. У валюті відкривається платіжна картка "Приватна картка", за тарифами якої фізичний пластик "debit mastercard" коштує 50 грн.
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Howl
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:30
а як вам відкрили Найкращу? мені відмовили, аргументуючи що це КК і ліміт зараз не видають ніякий...
(хотіб був для КБ підлаштувати..)
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greenozon
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:44
Howl написав:flysoulfly
, кредитна картка "Найкраща картка" випускається тільки в гривні. У валюті відкривається платіжна картка "Приватна картка", за тарифами якої фізичний пластик "debit mastercard" коштує 50 грн.
мабуть що так, забув: років сім тому відкривали.
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flysoulfly
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:45
flysoulfly написав: ВIВ написав:Игорь Алексеевич
и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $
Заказал карту "найкраща"
- бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo
Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн
хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?
виртуальную и сейчас не берут
там еще есть нюанс с поатными СМС, можно отключить в отделении
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cohan
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:06
greenozon написав:
а як вам відкрили Найкращу?
Самі запропонували.
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:06
cohan написав:
нюанс с поатными СМС
Повимикали
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