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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 19:50

Re: Акордбанк

flysoulfly, кредитна картка "Найкраща картка" випускається тільки в гривні. У валюті відкривається платіжна картка "Приватна картка", за тарифами якої фізичний пластик "debit mastercard" коштує 50 грн.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:30

а як вам відкрили Найкращу? мені відмовили, аргументуючи що це КК і ліміт зараз не видають ніякий...
(хотіб був для КБ підлаштувати..)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:44

  Howl написав:flysoulfly, кредитна картка "Найкраща картка" випускається тільки в гривні. У валюті відкривається платіжна картка "Приватна картка", за тарифами якої фізичний пластик "debit mastercard" коштує 50 грн.
мабуть що так, забув: років сім тому відкривали.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 20:45

  flysoulfly написав:
  ВIВ написав:Игорь Алексеевич и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $


Заказал карту "найкраща" - бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo

Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн

хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?


виртуальную и сейчас не берут
там еще есть нюанс с поатными СМС, можно отключить в отделении
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:06

Re: Акордбанк

  greenozon написав:а як вам відкрили Найкращу?

Самі запропонували.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Чет 28 лип, 2022 21:06

Re: Акордбанк

  cohan написав:нюанс с поатными СМС

Повимикали
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 01:08

  greenozon написав:а як вам відкрили Найкращу? мені відмовили, аргументуючи що це КК і ліміт зараз не видають ніякий...
(хотіб був для КБ підлаштувати..)

Як дебетку можна відкрити, але КБ не буде. Щоб відкрити як кредитку навіть до війни був квест.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:12

  ScaryBee написав:Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...
Карамболь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:29

  Карамболь написав:
  ScaryBee написав:Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...
Вот во сколько деньги списались - вообще не особо важно - это списались деньги на покупку валюты, а реально отобращение самой сделки происходит в учете гораздо позже.
Все зависит от того как быстро соответствующий отдел разгребет результаты торгов на бирже. По аккорду в обычные дни часам к 5 вечера обычно все устаканивалось и вклад появлялся. Но если вы все делали сегодня - то сегодня мало того что пятница - так еще и конец месяца. Для банков это обычно "критические дни" - хуже только конец квартала и конец года. Поэтому не удивлюсь если все устаканиится и вовсе под ночь или даже в понедельник.
WallNutPen
 
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