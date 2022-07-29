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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 лип, 2022 19:50
flysoulfly, кредитна картка "Найкраща картка" випускається тільки в гривні. У валюті відкривається платіжна картка "Приватна картка", за тарифами якої фізичний пластик "debit mastercard" коштує 50 грн.
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Howl
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:30
а як вам відкрили Найкращу? мені відмовили, аргументуючи що це КК і ліміт зараз не видають ніякий...
(хотіб був для КБ підлаштувати..)
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greenozon
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:44
Howl написав:flysoulfly
, кредитна картка "Найкраща картка" випускається тільки в гривні. У валюті відкривається платіжна картка "Приватна картка", за тарифами якої фізичний пластик "debit mastercard" коштує 50 грн.
мабуть що так, забув: років сім тому відкривали.
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flysoulfly
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Додано: Чет 28 лип, 2022 20:45
flysoulfly написав: ВIВ написав:Игорь Алексеевич
и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $
Заказал карту "найкраща"
- бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo
Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн
хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?
виртуальную и сейчас не берут
там еще есть нюанс с поатными СМС, можно отключить в отделении
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cohan
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:06
greenozon написав:
а як вам відкрили Найкращу?
Самі запропонували.
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ВIВ
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Додано: Чет 28 лип, 2022 21:06
cohan написав:
нюанс с поатными СМС
Повимикали
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 01:08
greenozon написав:
а як вам відкрили Найкращу? мені відмовили, аргументуючи що це КК і ліміт зараз не видають ніякий...
(хотіб був для КБ підлаштувати..)
Як дебетку можна відкрити, але КБ не буде. Щоб відкрити як кредитку навіть до війни був квест.
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klug
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:12
ScaryBee написав:
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...
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Карамболь
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 15:29
Карамболь написав: ScaryBee написав:
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...
Вот во сколько деньги списались - вообще не особо важно - это списались деньги на покупку валюты, а реально отобращение самой сделки происходит в учете гораздо позже.
Все зависит от того как быстро соответствующий отдел разгребет результаты торгов на бирже. По аккорду в обычные дни часам к 5 вечера обычно все устаканивалось и вклад появлялся. Но если вы все делали сегодня - то сегодня мало того что пятница - так еще и конец месяца. Для банков это обычно "критические дни" - хуже только конец квартала и конец года. Поэтому не удивлюсь если все устаканиится и вовсе под ночь или даже в понедельник.
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WallNutPen
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