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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:50

Карамболь
ні, не він, на цьому форумі жостко банять за клонів і тд
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:22

  Карамболь написав:
  ScaryBee написав:Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...

дивлюся виписку,
вчорашнє зарахування на депозит було о 14.хх (списання 12.00), сьогоднішнє о 16.хх (списання 13.хх). візит у відділення був десь об 11.
Сказали, можна подавати заявки до 17 години.

Насправді кілька годин ніхто не знає, скільки це, і що вони там мутять. Але мені їхня кухня подобається :)
1353 доляри.
ScaryBee
 
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