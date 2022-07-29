Карамболь
ні, не він, на цьому форумі жостко банять за клонів і тд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:22
дивлюся виписку,
вчорашнє зарахування на депозит було о 14.хх (списання 12.00), сьогоднішнє о 16.хх (списання 13.хх). візит у відділення був десь об 11.
Сказали, можна подавати заявки до 17 години.
Насправді кілька годин ніхто не знає, скільки це, і що вони там мутять. Але мені їхня кухня подобається
1353 доляри.
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