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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 24252627

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:50

Карамболь
ні, не він, на цьому форумі жостко банять за клонів і тд
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:22

  Карамболь написав:
  ScaryBee написав:Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...

дивлюся виписку,
вчорашнє зарахування на депозит було о 14.хх (списання 12.00), сьогоднішнє о 16.хх (списання 13.хх). візит у відділення був десь об 11.
Сказали, можна подавати заявки до 17 години.

Насправді кілька годин ніхто не знає, скільки це, і що вони там мутять. Але мені їхня кухня подобається :)
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:31

Re: Акордбанк

  Карамболь написав:ps вы слачайно не Фламинго?


До речі, ніхто нічого не чув про шановного Фламінго?
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:41

  WallNutPen написав:
  Карамболь написав:
  ScaryBee написав:Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...
Вот во сколько деньги списались - вообще не особо важно - это списались деньги на покупку валюты, а реально отобращение самой сделки происходит в учете гораздо позже.
Все зависит от того как быстро соответствующий отдел разгребет результаты торгов на бирже. По аккорду в обычные дни часам к 5 вечера обычно все устаканивалось и вклад появлялся.


:shock: Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:26

  flysoulfly написав::shock: Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один?

На себя пока только один. Надеюсь в понедельник будет и второй. Но "консультационно" помог с открытием вклада именно в этом банке ещё двум людям. А т.к. это все было в разные дни поэтому как бы небольшая статистика накопилась.
Но согласно информации от сотрудников банка нескольким людям удалось во вторник и в среду открыть в этом банке по два вклада пока в среду после обеда от головного банка не пришло разъяснение что можно открывать только 1 вклад на 1 ИНН в течении одного календарного месяца.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:34

  WallNutPen написав:
  flysoulfly написав::shock: Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один?

На себя пока только один. Надеюсь в понедельник будет и второй. Но "консультационно" помог с открытием вклада именно в этом банке ещё двум людям. А т.к. это все было в разные дни поэтому как бы небольшая статистика накопилась.
Но согласно информации от сотрудников банка нескольким людям удалось во вторник и в среду открыть в этом банке по два вклада пока в среду после обеда от головного банка не пришло разъяснение что можно открывать только 1 вклад на 1 ИНН в течении одного календарного месяца.
Ну то есть, видимо, реальный контроль за ограничением 50К_на_лицо/мес ВЕЗДЕ ведется в ручном режиме и "на усмотрение" 8)
flysoulfly
 
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