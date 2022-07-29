Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 24252627 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3 5 4 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 50% 2 2- Погане. Некомпетентне. 0 0 3- Задовільне. Хотілося б краще. 0 0 4- Добре. Як і повинно бути. 0 0 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 50% 2 Всього голосів : 4 Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:50 Карамболь

ні, не він, на цьому форумі жостко банять за клонів і тд greenozon Повідомлень: 13905 З нами з: 01.06.14 Подякував: 269 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 1 1 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:22 Карамболь написав: ScaryBee написав: Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої... а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...

дивлюся виписку,

вчорашнє зарахування на депозит було о 14.хх (списання 12.00), сьогоднішнє о 16.хх (списання 13.хх). візит у відділення був десь об 11.

Сказали, можна подавати заявки до 17 години.



Насправді кілька годин ніхто не знає, скільки це, і що вони там мутять. Але мені їхня кухня подобається

1353 доляри. дивлюся виписку,вчорашнє зарахування на депозит було о 14.хх (списання 12.00), сьогоднішнє о 16.хх (списання 13.хх). візит у відділення був десь об 11.Сказали, можна подавати заявки до 17 години.Насправді кілька годин ніхто не знає, скільки це, і що вони там мутять. Але мені їхня кухня подобається1353 доляри. ScaryBee Повідомлень: 110 З нами з: 27.06.22 Подякував: 29 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:31 Re: Акордбанк Карамболь написав: ps вы слачайно не Фламинго? ps вы слачайно не Фламинго?



До речі, ніхто нічого не чув про шановного Фламінго? До речі, ніхто нічого не чув про шановного Фламінго? V2 4 Повідомлень: 7606 З нами з: 03.07.09 Подякував: 277 раз. Подякували: 1268 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:41 WallNutPen написав: Карамболь написав: ScaryBee написав: Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.

а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої... а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої... Вот во сколько деньги списались - вообще не особо важно - это списались деньги на покупку валюты, а реально отобращение самой сделки происходит в учете гораздо позже.

Все зависит от того как быстро соответствующий отдел разгребет результаты торгов на бирже. По аккорду в обычные дни часам к 5 вечера обычно все устаканивалось и вклад появлялся.





Вот во сколько деньги списались - вообще не особо важно - это списались деньги на покупку валюты, а реально отобращение самой сделки происходит в учете гораздо позже.Все зависит от того как быстро соответствующий отдел разгребет результаты торгов на бирже. Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один? Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один? flysoulfly Повідомлень: 709 З нами з: 13.01.09 Подякував: 289 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:26 flysoulfly написав: :shock: Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один? :shock: Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один?

На себя пока только один. Надеюсь в понедельник будет и второй. Но "консультационно" помог с открытием вклада именно в этом банке ещё двум людям. А т.к. это все было в разные дни поэтому как бы небольшая статистика накопилась.

Но согласно информации от сотрудников банка нескольким людям удалось во вторник и в среду открыть в этом банке по два вклада пока в среду после обеда от головного банка не пришло разъяснение что можно открывать только 1 вклад на 1 ИНН в течении одного календарного месяца. На себя пока только один. Надеюсь в понедельник будет и второй. Но "консультационно" помог с открытием вклада именно в этом банке ещё двум людям. А т.к. это все было в разные дни поэтому как бы небольшая статистика накопилась.Но согласно информации от сотрудников банка нескольким людям удалось во вторник и в среду открыть в этом банке по два вклада пока в среду после обеда от головного банка не пришло разъяснение что можно открывать только 1 вклад на 1 ИНН в течении одного календарного месяца. WallNutPen Повідомлень: 732 З нами з: 08.06.20 Подякував: 18 раз. Подякували: 198 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:34 WallNutPen написав: flysoulfly написав: :shock: Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один? :shock: Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один?

На себя пока только один. Надеюсь в понедельник будет и второй. Но "консультационно" помог с открытием вклада именно в этом банке ещё двум людям. А т.к. это все было в разные дни поэтому как бы небольшая статистика накопилась.

Но согласно информации от сотрудников банка нескольким людям удалось во вторник и в среду открыть в этом банке по два вклада пока в среду после обеда от головного банка не пришло разъяснение что можно открывать только 1 вклад на 1 ИНН в течении одного календарного месяца. На себя пока только один. Надеюсь в понедельник будет и второй. Но "консультационно" помог с открытием вклада именно в этом банке ещё двум людям. А т.к. это все было в разные дни поэтому как бы небольшая статистика накопилась.Но согласно информации от сотрудников банка нескольким людям удалось во вторник и в среду открыть в этом банке по два вклада пока в среду после обеда от головного банка не пришло разъяснение что можно открывать только 1 вклад на 1 ИНН в течении одного календарного месяца. Ну то есть, видимо, реальный контроль за ограничением 50К_на_лицо/мес ВЕЗДЕ ведется в ручном режиме и "на усмотрение" Ну то есть, видимо, реальный контроль за ограничением 50К_на_лицо/мес ВЕЗДЕ ведется в ручном режиме и "на усмотрение" flysoulfly Повідомлень: 709 З нами з: 13.01.09 Подякував: 289 раз. Подякували: 36 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:20 Карамболь написав: WallNutPen не выдержал - позвонил... оказалось, что не зря - какой то галочки не хватало... через 10 минут всё зачислилось...

ps вы слачайно не Фламинго? уж очень стиль изложения схож... не выдержал - позвонил... оказалось, что не зря - какой то галочки не хватало... через 10 минут всё зачислилось...ps вы слачайно не Фламинго? уж очень стиль изложения схож...

Тоже так показалось + тоже из Запорожья и активность особенно после исчезновения Фламинго Тоже так показалось + тоже из Запорожья и активность особенно после исчезновения Фламинго lara_08 Повідомлень: 271 З нами з: 05.05.14 Подякував: 7 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 24252627 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Ірина_