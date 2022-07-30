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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:50
Карамболь
ні, не він, на цьому форумі жостко банять за клонів і тд
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 18:22
Карамболь написав: ScaryBee написав:
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...
дивлюся виписку,
вчорашнє зарахування на депозит було о 14.хх (списання 12.00), сьогоднішнє о 16.хх (списання 13.хх). візит у відділення був десь об 11.
Сказали, можна подавати заявки до 17 години.
Насправді кілька годин ніхто не знає, скільки це, і що вони там мутять. Але мені їхня кухня подобається
1353 доляри.
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ScaryBee
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 20:31
Карамболь написав:
ps вы слачайно не Фламинго?
До речі, ніхто нічого не чув про шановного Фламінго?
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 21:41
WallNutPen написав: Карамболь написав: ScaryBee написав:
Грн вносиш на поточний рахунок через касу і далі подаєш заявку на МБ. Через кілька годин мають бути на депо.
а декілька годин - це як? Кокретніше можна... у мене грвня списалася з рахунку біля дванадцятої... а на депо ії ще немає, хоча вже біля четвертої...
Вот во сколько деньги списались - вообще не особо важно - это списались деньги на покупку валюты, а реально отобращение самой сделки происходит в учете гораздо позже.
Все зависит от того как быстро соответствующий отдел разгребет результаты торгов на бирже. По аккорду в обычные дни часам к 5 вечера обычно все устаканивалось и вклад появлялся.
Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:26
flysoulfly написав:
:shock: Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один?
На себя пока только один. Надеюсь в понедельник будет и второй. Но "консультационно" помог с открытием вклада именно в этом банке ещё двум людям. А т.к. это все было в разные дни поэтому как бы небольшая статистика накопилась.
Но согласно информации от сотрудников банка нескольким людям удалось во вторник и в среду открыть в этом банке по два вклада пока в среду после обеда от головного банка не пришло разъяснение что можно открывать только 1 вклад на 1 ИНН в течении одного календарного месяца.
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WallNutPen
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 22:34
WallNutPen написав: flysoulfly написав:
:shock: Вы сколько депозитов по 50К тут открыли? не один?
На себя пока только один. Надеюсь в понедельник будет и второй. Но "консультационно" помог с открытием вклада именно в этом банке ещё двум людям. А т.к. это все было в разные дни поэтому как бы небольшая статистика накопилась.
Но согласно информации от сотрудников банка нескольким людям удалось во вторник и в среду открыть в этом банке по два вклада пока в среду после обеда от головного банка не пришло разъяснение что можно открывать только 1 вклад на 1 ИНН в течении одного календарного месяца.
Ну то есть, видимо, реальный контроль за ограничением 50К_на_лицо/мес ВЕЗДЕ ведется в ручном режиме и "на усмотрение"
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flysoulfly
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Додано: П'ят 29 лип, 2022 23:20
Карамболь написав:WallNutPen
не выдержал - позвонил... оказалось, что не зря - какой то галочки не хватало... через 10 минут всё зачислилось...
ps вы слачайно не Фламинго? уж очень стиль изложения схож...
Тоже так показалось + тоже из Запорожья и активность особенно после исчезновения Фламинго
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lara_08
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Додано: Суб 30 лип, 2022 05:10
flysoulfly написав:
Ну то есть, видимо, реальный контроль за ограничением 50К_на_лицо/мес ВЕЗДЕ ведется в ручном режиме и "на усмотрение"
Первые два дня я так понимаю контроля действительно не было никакого вообще. Потом появился, но как он реализован сейчас - в ручном режиме или ставится программно какой-то контроль по ИНН судить не берусь. Кстати если не ошибаюсь по укргазу в первые дни кто-то писал что удалось открыть 2 депо
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WallNutPen
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Додано: Суб 30 лип, 2022 05:13
lara_08 написав:
+ тоже из Запорожья
Извините, что вмешиваюсь но объективности ради - слобожанский я
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WallNutPen
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