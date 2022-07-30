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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 25262728

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
2
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:46

  flysoulfly написав:
  ВIВ написав:Игорь Алексеевич и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $


Заказал карту "найкраща" - бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo

Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн

хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?

Поскольку я оказался у них новым клиентом, сделали для ИБ карту. Не могла определится между черной и красной картой. Дала красную, оказывается Простир, а в ИБ показывает тариф Найкраща. Бесплатно. Черная тоже Бесплатно. И без КБ обе.
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:48

  Ромасик написав:
  flysoulfly написав:
  ВIВ написав:Игорь Алексеевич и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $


Заказал карту "найкраща" - бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo

Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн

хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?

Поскольку я оказался у них новым клиентом, сделали для ИБ карту. Не могла определится между черной и красной картой. Дала красную, оказывается Простир, а в ИБ показывает тариф Найкраща. Бесплатно. Черная тоже Бесплатно. И без КБ обе.


а ежем. обслуживание её платно? Что то не вижу такой у них на сайте
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Суб 30 лип, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:50

Игорь Алексеевич надеюсь)
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4835
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1211 раз.
Подякували: 723 раз.
 
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  #<1 ... 25262728
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