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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:46
flysoulfly написав: ВIВ написав:Игорь Алексеевич
и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $
Заказал карту "найкраща"
- бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo
Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн
хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?
Поскольку я оказался у них новым клиентом, сделали для ИБ карту. Не могла определится между черной и красной картой. Дала красную, оказывается Простир, а в ИБ показывает тариф Найкраща. Бесплатно. Черная тоже Бесплатно. И без КБ обе.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:48
Ромасик написав: flysoulfly написав: ВIВ написав:Игорь Алексеевич
и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $
Заказал карту "найкраща"
- бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo
Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн
хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?
Поскольку я оказался у них новым клиентом, сделали для ИБ карту. Не могла определится между черной и красной картой. Дала красную, оказывается Простир, а в ИБ показывает тариф Найкраща. Бесплатно. Черная тоже Бесплатно. И без КБ обе.
а ежем. обслуживание её платно? Что то не вижу такой у них на сайте
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 30 лип, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:50
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