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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 лип, 2022 10:46
flysoulfly написав: ВIВ написав:Игорь Алексеевич
и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $
Заказал карту "найкраща"
- бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo
Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн
хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?
Поскольку я оказался у них новым клиентом, сделали для ИБ карту. Не могла определится между черной и красной картой. Дала красную, оказывается Простир, а в ИБ показывает тариф Найкраща. Бесплатно. Черная тоже Бесплатно. И без КБ обе.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:48
Ромасик написав: flysoulfly написав: ВIВ написав:Игорь Алексеевич
и у меня.
И у меня все примерно так прошло.
Ньанс, открывают депо только в $
Заказал карту "найкраща"
- бесплатную, по ней открою интернет-банкинг, в нем открою валютную карту и на нее пойдет депo
Валютная карта на которую упадет депозит - бесплатная(?), но за обслуживание 50 грн
хмм... вроде ж раньше за валютную Найкращу 50грн не брали ...?
Поскольку я оказался у них новым клиентом, сделали для ИБ карту. Не могла определится между черной и красной картой. Дала красную, оказывается Простир, а в ИБ показывает тариф Найкраща. Бесплатно. Черная тоже Бесплатно. И без КБ обе.
а ежем. обслуживание её платно? Что то не вижу такой у них на сайте
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Суб 30 лип, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 10:50
Игорь Алексеевич надеюсь)
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Додано: Суб 30 лип, 2022 11:42
А что за депо с конвертацией? на сайте не нашел, тыкните, будьласка
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emeta
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Додано: Суб 30 лип, 2022 12:14
emeta написав:
А что за депо с конвертацией? на сайте не нашел, тыкните, будьласка
будь-який депо від 3 міс.
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Додано: Суб 30 лип, 2022 12:36
emeta написав:
А что за депо с конвертацией? на сайте не нашел, тыкните, будьласка
Депо с конвертацією відкривають кілька банків. Я прочитав про них перший раз на сайті тасбанку:(Шановані клієнти! Для Вас доступна купівля безготівкового долара США у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті) із подальшим розміщенням на депозит «Строковий» в доларах США на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання.
Курс купівлі долара США - курс НБУ+1%;
Строк розміщення депозиту — від 3-х до 24-ти місяців;
Без права дострокового розірвання;
Виплата відсотків – щомісячно або в кінці строку;
Мінальна сума вкладу – 100 доларів США).
Це для загального ознайомлення. В акорді можуть бути незначні нюанси.
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